We zijn bijna halverwege de maand april en dat betekent maar één ding: de bekendmaking van de PlayStation Plus Extra en Premium line-up voor deze maand. Via het PlayStation Blog heeft Sony PlayStation zojuist laten weten wat er op stapel staat voor deze maand.

De onderstaande titels zijn vanaf 18 april allemaal beschikbaar. Zo te zien hebben Sony en Bethesda de handen ineengeslagen, want een hoop titels van deze uitgever komen naar PlayStation Plus en het zijn zeker niet de minste games.

PlayStation Plus Extra & Premium

Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5

DOOM Eternal | PS4, PS5

Riders Republic | PS4, PS5

Wolfenstein II: The New Colossus | PS4

Slay the Spire | PS4

Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4, PS5

The Evil Within | PS4

Wolfenstein: The Old Blood | PS4

Bassmaster Fishing | PS4, PS5

Paradise Killer | PS4, PS5

Sackboy: A Big Adventure | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium

DOOM | PS4

Doom II | PS4

DOOM 64 | PS4

DOOM 3 | PS4

Dishonored: Definitive Edition | PS4

Sony heeft in een voetnoot tevens laten weten dat Marvel’s Spider-Man, Resident Evil en NBA 2K Playgrounds 2 deel uitmaken van de titels die de service op 15 mei zullen verlaten. Mocht je deze games nog willen spelen, dan raden we je aan dat snel te doen.

