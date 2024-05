MultiVersus komt volgende week – op 28 mei om precies te zijn – eindelijk uit en zal de nodige verbeteringen met zich meebrengen ten opzichte van zijn open beta fase. Zo zal er dit keer een PvE-modus bij zijn, die je solo of in coöp kan spelen. De onderstaande video toont wat je van deze modus zoal mag verwachten.

In de PvE Rifts (zoals de modus heet) zal je in je ééntje of met een vriend aan je zijde een reeks normale gevechten kunnen afwerken, die afgewisseld worden met minigames. Zogenaamde ‘mutators’ gooien willekeurig stats door elkaar of voegen speciale effecten toe, zodat het gebeuren te allen tijde interessant blijft. Klinkt interessant, niet?