Fallout is plots weer helemaal populair. We hoeven het je waarschijnlijk niet meer te vertellen dat de gelijknamige tv-reeks het heel goed heeft gedaan bij het publiek en ook Fallout 4 heeft de laatste tijd een hoop updates gekregen. Het houdt echter niet op, want Fallout komt binnenkort een bezoekje brengen aan de meest populaire battle royale-game ooit: Fortnite.

Op X werd de bovenstaande afbeelding gedeeld, waaruit duidelijk wordt dat er een Fallout cross-over aan zit te komen. Wat we precies kunnen verwachten, is niet nog helemaal duidelijk, maar vermoedelijk zullen er heel wat skins en andere cosmetics in een nucleair thema beschikbaar zijn.