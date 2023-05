Herc’s Adventures is een van die titels die maar bij weinig mensen te binnen schiet als het aankomt op klassiekers op de PlayStation, maar daar mag hij zeker onder gerekend worden. Met zijn mooie getekende graphics, humor en solide gameplay is het een pareltje. Vandaag de dag moet je echter diep in de buidel tasten mocht je deze game nog eens willen spelen.

Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Gematsu meldt namelijk via Twitter dat een website genaamd PS Deals middels datamining heeft achterhaald dat Herc’s Adventures binnenkort aan PlayStation Plus Premium toegevoegd gaat worden. Hopelijk volgt binnenkort een officiële aankondiging vanuit Sony.