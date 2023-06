Pacific Drive moet een unieke survivalgame worden, waarin jij vanachter het stuur van je trouwe vierwieler een alternatieve versie van het Amerikaanse noordwesten in kaart brengt. De spelwereld zal vol bovennatuurlijke ‘anomalieën’, zitten, wat exploratie tot een behoorlijk spannend gebeuren moet maken.

Ontwikkelaar Ironwood Studios heeft nu laten weten dat Pacific Drive – de eerste game die de ontwikkelaar op de markt brengt – zal uitgegeven worden door Kepler Interactive. De uitgever, die eerder al games als Scorn en Tchia in de winkelrekken deed belanden, is volgens Ironwood de ideale partner.

Pacific Drive moet nog dit jaar verschijnen op de PlayStation 5 en pc.

“We’re incredibly excited to share that we’ve partnered with Kepler Interactive to release Pacific Drive. Their unique approach to how they work with developers is a great fit for Ironwood Studios and we’re looking forward to sharing more together soon.”