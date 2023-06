Een paar jaar terug had nog nooit iemand van Embracer Group gehoord, tegenwoordig zijn ze een enorm bedrijf met een wirwar aan IP’s, studio’s en meer op hun naam. De onderneming heeft de afgelopen jaren vooral naam voor zichzelf gemaakt door bijna alles wat los en vastzat op te kopen, waardoor hun bibliotheek en portfolio explosief is gestegen.

Het was een ware shopping spree met als hoogtepunt de overname van verschillende Westerse Square Enix studio’s en grote IP’s, zoals Tomb Raider. Maar na jaren van groei is het nu tijd om te gaan reorganiseren, zo schrijft de CEO in een open brief. De focus van investeren gaat nu veranderen naar het realiseren van een flinke cash flow.

Volgens Wingefors, de CEO, is dit nodig om te levelen met de economie die minder goed gaat en de huidige realiteit van de markt. Door deze focusverandering zal de prioriteit van het bedrijf fundamenteel veranderen met als doel om de schuld terug te brengen. Het gevolg hiervan is dat de toekomst voor de nodige IP’s en studio’s onzeker is.

“It will enable us to meet the worsening economy and market reality as a strong company and it will fundamentally change our prioritization of growth with raised capital towards optimization and growth based on our own cashflows. The program will lower our net debt significantly. After completion of this program, we will generate growth in profitability with less business risk and with higher margins in the PC/Console segment over the coming years. This, in turn, will give us the freedom to continue to grow and deliver the high-quality experiences our players really value.”

Zodra de reorganisatie is afgewikkeld, zal het bedrijf meer winstgevend moeten zijn met daarbij minder zakelijke risico’s. Dat zou Embracer Group in staat moeten stellen om te groeien en spelers hoge kwaliteit te bieden. De bedoeling is dat de reorganisatie in vier fases uitgevoerd wordt, tussen nu en eind maart 2024.

Op dit moment werken er 17.000 mensen bij Embracer Group en dat aantal zal tegen het einde van dit jaar aanzienlijk lager liggen, al wilde Wingefors niet specifiek duiden hoeveel banen eruit gaan. Als gevolg hiervan zal Embracer Group een aantal studio’s sluiten, games zullen op pauze worden gezet of zelfs worden geannuleerd.

Verder gaat het bedrijf zich minder richten op het uitgeven van games van derde partijen en zich meer richten op eigen IP’s.

“The actions will include, but not be limited to, closing or divestments of some studios and the termination or pausing of some ongoing game development projects. It will also include decreased spending on non-development costs such as overhead and other operating expenses. We will reduce third party publishing and put greater focus on internal IP and increase external funding of large-budget games.

Our new Executive Management team members, Matthew Karch and Phil Rogers, will work to implement a revised, thorough review process for investments in our ongoing and potential new game development projects. They will also take the lead on further consolidation of operations, including review of the operative group structure. We will have an increased focus on accountability across the group, ensuring performance is in line with or exceeding current targets.”