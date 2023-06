Vanwege de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft aangaande de overname van Activision Blizzard komen veel interne documenten in de openbaarheid. Documenten die een interessant kijkje achter de schermen geven, maar waarop eventuele geheimen zwartgelakt worden.

Hier is echter iets niet helemaal goed gegaan, want uit nieuw ingediende documenten is naar voren gekomen wat het ontwikkelen van Horizon: Forbidden West en The Last of Us: Part II heeft gekost. Het juridische team van Sony heeft de details weliswaar zwartgelakt, maar dit met een markerstift en na het inscannen is de informatie gewoon te lezen.

Zo weten we nu dat de ontwikkeling van Horizon: Forbidden West maar liefst 212 miljoen dollar heeft gekost. The Last of Us: Part II was iets ‘duurder’, die game heeft 220 miljoen dollar gekost om te maken. Op beide projecten zaten meer dan 200 mensen op piekmomenten. Deze bedragen zijn exclusief marketing, dus het zijn puur ontwikkelkosten geweest.