Liefhebbers van ritmegames hebben misschien wel al eens gehoord van de ‘Patapon’-franchise. Hier moest je een leger aan schattige wezentjes op de juiste beat door levels heen begeleiden en onderweg vijanden uitschakelen. Het team achter die franchise (omgedoopt tot ontwikkelaar ‘Ratata Arts’) kondigde nu een nieuwe game aan die als spirituele opvolger van de Patapon games dienst doet: dit is RATATAN.

Er is nog niet heel veel over RATATAN bekend, maar uit de eerste teaser kunnen we wel gelijk al afleiden dat het algemene concept waarschijnlijk gelijkaardig zal zijn aan Patapon, gezien de ritmische manier waarop de titel wordt uitgesproken. Op 31 juli gaat er ook een Kickstarter live die moet helpen om het project op een vlotte manier van de grond te krijgen.

Bekijk de teaser hieronder.