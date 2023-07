Nu de rechter in de Verenigde Staten Microsoft in het gelijk gesteld heeft en ook het hoger beroep van de FTC heeft afgewezen, kan de softwaregigant de overname van Activision Blizzard gaan afronden. De deadline stond ook op 18 juli, maar dat is opgeschoven naar oktober om het meer tijd te gunnen.

Het enige grote struikelblok is nu de Britse CMA, waarmee Microsoft om de tafel zit om een uitweg te vinden. In het kader van het opschuiven van de deadline heeft Phil Spencer een email gestuurd naar medewerkers, waarin hij aangeeft dat ze de deal eigenlijk al kunnen afronden naar aanleiding van recente ontwikkelingen.

Toch kiezen ze voor uitstel, want dat geeft ze de ruimte om de laatste zorgen van de CMA in het Verenigd Koninkrijk weg te nemen. De CMA is zich wat soepeler gaan opstellen na de uitspraak in de rechtszaak tegen de FTC, maar ze hebben wel wat meer tijd nodig. Op zijn beurt wacht Microsoft dat af, zodat ze de overname wereldwijd in één keer kunnen afronden.

“Microsoft and Activision Blizzard remain optimistic that we will get our acquisition over the finish line, so we have jointly agreed to extend the merger agreement to October 18, 2023. While we can technically close in the United States due to recent legal developments, this extension gives us additional time to resolve the remaining regulatory concerns in the UK.

[…]

As we move even closer to the finish line, we are more excited than ever before about furthering our mission to bring more games to more players everywhere.”