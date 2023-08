In juni werd aangekondigd dat de Batman: Arkham Trilogy in de herfst naar de Nintendo Switch zou komen, maar een releasedatum werd toen niet gegeven. Nu we langzamerhand richting het einde van de zomer gaan, is de releasedatum door ontwikkelaar Rocksteady aangekondigd.

We mogen de Batman: Arkham Trilogy op 13 oktober voor de hybride console van Nintendo verwachten. Deze trilogie bevat Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City en Batman: Arkham Knight. Wat de collectie gaat kosten is op moment van schrijven nog niet bekend.