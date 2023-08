In het verleden zagen we game consoles weleens grote prijsverlagingen ontvangen jaren na de originele lancering dankzij lagere kosten, maar volgens Phil Spencer hoeven consumenten dit niet te verwachten van moderne platformen. Dat is voor Microsoft dan ook de reden geweest om de Xbox Series S uit te brengen, aldus Spencer in gesprek met Eurogamer.

Volgens Spencer is het onmogelijk om consoles nog tegen relatief goedkope prijzen aanbieden, zelfs jaren na de release. Dit komt doordat de componenten tegen die tijd simpelweg niet meer te verkrijgen zijn voor hardware makers zoals Microsoft en Sony.

“The prices aren’t coming down. We see it now, and that’s why we did Xbox Series S. I know there’s a bunch of questions like, ‘what is it doing?’ We wanted to make sure we had a sub-$300 console because we want to grow, and we think an entry level price point for many new families or players coming into the market is going to be important.”

In de afgelopen jaren hebben we zelfs een fenomeen gezien dat we liever niet zien: de prijs van consoles ging omhoog. Zowel Sony als Microsoft hebben de prijs van diens console verhoogd met inflatie als reden. Toch wil Spencer dat mensen met een kleinere beurs ook nieuwe games kunnen spelen en dat kan volgens de Xbox-president dankzij de goedkopere Xbox Series S.

Phil Spencer kan zich mede om die reden niet voorstellen dat het bedrijf de ondersteuning van de Xbox Series S in de nabije toekomst zou stoppen. Het kan dat de releases niet precies hetzelfde bieden als de Xbox Series X versie, maar nog steeds is het het doel van Microsoft om alle games beschikbaar te hebben op beide platformen.