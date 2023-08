De maand september begint over twee dagen en daarmee mogen we ook weer een update in de PlayStation Plus games voor alle tiers verwachten. Via het PlayStation Blog heeft Sony zojuist bekendgemaakt wat er in de pijplijn zit en de gelekte informatie klopt. Saints Row is één van de titels die vanaf aanstaande dinsdag beschikbaar is.

De volledige line-up voor september is:

Saints Row (PS4/PS5)

Black Desert – Traveler Edition (PS4)

Generation Zero (PS4)

Deze games zijn dus aanstaande dinsdag beschikbaar om te downloaden en spelen. De huidige line-up, die bestaat uit PGA Tour 2K23, Dreams en Death’s Door zijn dus nog een paar dagen beschikbaar. Als je de games nog niet in je downloadlijst hebt gezet of gedownload hebt, dan raden we aan dat snel te doen.

