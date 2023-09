Special | Verschillende titels om in de gaten te houden (gamescom) – Op de gamescom hebben we een hoop mooie games mogen bekijken, waarover je de afgelopen weken in verschillende previews meer hebt kunnen lezen. Daarmee zijn we er nog niet, want tussen alle grote titels door hebben we ook de tijd genomen om de wat kleinere games te checken. Deze titels hebben we verzameld en op een rijtje gezet in deze special, omdat we er toch nog wat over kwijt willen. Dit zijn allemaal titels die eveneens de moeite waard zijn om in de gaten te houden.

The Plucky Squire

Tussen al het Triple-A geweld door is een originele indie soms een verademing. The Plucky Squire is precies zo’n game die ervoor zorgt dat je eens lekker kunt genieten van iets aparts. In deze game ‘lees’ je eigenlijk een boek waarin jij een held speelt. Een jaloers kreng van een slechterik vindt dat jij teveel aandacht krijgt van het volk en husselt een beetje met het verhaal. Het leuke van deze game is dat je veelal in 2D speelt, maar zodra je op een pagina in het boek vastzit, kan je eruit springen en in 3D op het boek rondlopen! De combinatie tussen het schakelen van 2D naar 3D ziet er ongelooflijk leuk uit en brengt je op sommige momenten zelfs verder dan het boek. Bijvoorbeeld op het bureau waar het boek op ligt. The Plucky Squire combineert deze grafische effecten met leuke puzzels voor een originele speelervaring waar we alleen maar meer van willen zien.

Foamstars

Waar we in Splatoon speelden met allerlei kleuren verf, is het in Foamstars schuim dat de hoofdrol speelt. Een nieuwe titel van Square Enix wat binnen hun gelederen gezien kan worden als iets ongebruikelijks. Het betreft hier namelijk een third-person shooter waarin je natuurlijk de tegenstanders uit moet zien te schakelen. Wat het unieke element in de gameplay is, is dat je schuim naargelang je teamkleur kunt rondspuiten. De gebieden die voorzien zijn van jouw kleur bieden de mogelijkheid er sneller op te gaan surfen, waardoor je ruimte krijgt om jezelf snel te verplaatsen. Qua opzet speelt de game in een vier versus vier structuur met als doel om elkaar uit te schakelen. Dit doe je via de unieke wapens en abilities die voor elk van de personages beschikbaar is – en wat dus voor variatie zorgt.

Pacific Drive

In deze game komen er een hoop mysteries om de hoek kijken. Terwijl jij in je auto rondrijdt gebeuren er allerlei merkwaardige dingen. Wat blijkt: je zit vast in een met anomalie gevuld gebied, de Olympic Exlusion Zone. De game is een rij-survival avontuur, want het enige wat je in deze rare omgeving in leven houdt is je auto. Je gaat van punt naar punt in dit mysterieuze gebied en je krijgt hierbij de mogelijkheid je auto uit te bouwen om zo beter bestand te zijn tegen de gevaren. Dit betekent ook dat je geregeld je auto moet verlaten om de omgeving te onderzoeken, maar veilig is het niet. Terwijl je in de Zone rondrijdt en deze onderzoekt, kom je veel puzzelmomenten tegen en het doel is om uiteindelijk uit deze nachtmerrie te ontsnappen.



Star Ocean: The Second Story R

Liefhebbers van Star Ocean hebben een titel om naar uit te kijken, want Star Ocean: The Second Story R is een heruitgave van de game uit 1998 die geoptimaliseerd is voor de current-gen systemen waarop het verschijnt. Wat je mag verwachten is wederom een diepgaande RPG zoals je dat van de reeks gewend bent, waarbij het verhaal en de gameplay intact zijn gebleven. Wat de game eigen maakt is dat je het avontuur beleeft in moderne 3D graphics, maar waarbij de personages in een 2D pixelstijl gepresenteerd worden. Hierdoor blijft het nostalgische gevoel van weleer intact. Om de game niet té oud aan te laten voelen, is de gameplay voorzien van nieuwe gevechtsmechanieken, wat het een moderne titel maakt zonder de roots uit het oog te verliezen.

Banishers: Ghost of New Eden

In een wereld waar de zielen van de overledenen ronddwalen, speel je als een paar Banishers: Antea Duarte en Red Mac Raith, een echtpaar dat onafscheidelijk is. Letterlijk, want Antea is een geest die Red helpt met het verdrijven van geesten die mensen het leven zuur maken. Er is echter een klein detail wat het echtpaar voor een moeilijk vraagstuk zet: als banisher heb je de eed afgelegd dat je alle geesten zult verdrijven. Dus eigenlijk zou Red ook Antea moeten verdrijven. De chemie tussen de twee personages is op basis van wat we speelden geslaagd te noemen en de gameplay voelt goed aan. Om een indruk van de game te krijgen check je de onderstaande video.