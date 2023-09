De nodige uitgevers hebben in de afgelopen jaren een prijsverhoging doorgevoerd op hun games, dit met pakweg een tientje. Dit heeft te maken met flink gestegen ontwikkelkosten daar waar games zelf de afgelopen 20 jaar nauwelijks een prijsstijging hebben gezien.

Niet iedereen is daar echter nog in meegegaan, zo blijft Capcom nog op het oude prijspunt hangen. Er bestaat een goede kans dat ook deze uitgever vroeg of laat z’n prijzen aanpast, want de CEO heeft in een interview aangegeven dat de huidige prijs voor games te laag is.

Zo zei Haruhiro Tsujimoto het onderstaande tijdens de Tokyo Game Show tegen Nikkei:

“Personally, I feel that game prices are too low. Development costs are around 100 times higher than they were in the days of the Famicom (NES), but the price of software hasn’t risen so much. There is also a need to raise wages in order to attract talented people. Given that wages are rising across the industry as a whole, I think the option of raising unit prices is a healthy form of business.”

Hoewel een verhoging van prijzen altijd op veel kritiek vanuit de gaming community kan rekenen, is het niet zo dat er een daling in de verkopen is geconstateerd. Zelfs als het financieel minder goed gaat, blijven games verkopen. Dus het is in bepaalde zin een stap zonder groot risico.