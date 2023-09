Microsoft heeft zo vlak voor het einde van de maand nog een nieuwe systeemupdate voor de Xbox One en Xbox Series X|S uitgerold. Deze update komt met een aantal features, vier om precies te zijn en hoewel het niet al te bijzonder is, kan het jou wellicht goed van pas komen.

De details van de update hieronder op een rijtje:

Game Captures – Opnames van games en clips zullen na 90 dagen automatisch van de harde schijf verwijderd worden. Natuurlijk is het mogelijk om content te bewaren waarvan je niet wilt dat het na 90 dagen verdwijnt. Daarvoor moet je de stappen volgen die in dit artikel worden uitgelegd.Ook is het nu makkelijker om veel content te back-uppen naar een externe drive of OneDrive. Hiervoor dien je naar My games & apps > See all > Apps > Captures te gaan. Hier vind je een ‘Vertel mij meer’ optie en dan volg je de aangegeven stappen naargelang het platform je de content wilt back-uppen.

Event Finder – Op het Home scherm kun je naar beneden scrollen en hier vind je het Events kanaal. Dit kanaal geeft huidige en komende evenementen aan. Klik vervolgens op het evenement naar keuze voor meer informatie.

– Op het Home scherm kun je naar beneden scrollen en hier vind je het Events kanaal. Dit kanaal geeft huidige en komende evenementen aan. Klik vervolgens op het evenement naar keuze voor meer informatie. Apps Installation – Zodra een nieuwe Xbox geïnstalleerd wordt, is het nu gemakkelijker om applicaties sneller te vinden. Je kunt bij de installatie alvast kiezen om Apple Music, AppleTV, Crunchyroll, Disney+, Hulu, Movies & TV, Peacock, Spotifiy, Tubi en meer apps te downloaden. Nadat de console is geïnstalleerd kun je direct met de genoemde applicaties aan de slag, al kan het aanbod van apps per regio verschillen.

Tot slot is er nog een optie om snel sporten te vinden en dat via de console te bekijken en spelen, maar dit is enkel voor gamers in Noord-Amerika. Voor ons in Europa is dit dus niet relevant..