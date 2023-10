Waar de Marvel helden het vrijwel steevast goed doen op het witte doek, wil het met de games nog niet echt lukken. Marvel’s Spider-Man is de enige uitzondering op de regel, want de rest van de titels weet niet het succes te bereiken waar Marvel op hoopt. Zo is Marvel’s Avengers bijvoorbeeld sinds afgelopen weekend niet langer te koop.

Marvel’s Midnight Suns was een flop, meerdere mobiele games zijn alweer gestopt en dus is het tijd om het toch wat anders te gaan doen. Het enige (relatief gezien kleine) succesje naast Marvel’s Spider-Man is Guardians of the Galaxy, maar die wist bij lange na niet de verkoopresultaten te bereiken die de titel van Insomniac haalde.

Volgens een insider is Marvel zich ‘pijnlijk bewust’ van het feit dat de games maar niet van de grond komen. Deze insider stelt dat hij vernomen heeft dat er interne veranderingen bij Marvel gaande zijn om ervoor te zorgen dat de games ook net zo succesvol worden als de films. De twee komende titels: Iron Man en Black Panther zouden het startsignaal moeten zijn voor een grote push.

“Marvel is PAINFULLY aware of how their video games division hasn’t been reaching its potential overall. There have been whispers of an internal shift for Marvel to focus on games. The new EA Black Panther and Iron Man games will be the start of a push for something BIG.”