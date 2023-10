De verwachting is dat Microsoft eind deze week de deal met Activision Blizzard rondmaakt, al hangt dat nog even af van de goedkeuring van de CMA die elk moment kan komen – mits ze de deal na concessies goedkeuren natuurlijk. In de tussentijd kijkt Activision Blizzard alvast met vertrouwen vooruit en sprak over het toevoegen van games aan Xbox Game Pass.

Als de deal definitief doorgaat, dan hoeven we dit jaar nog geen titels van de uitgever op Xbox Game Pass te verwachten. Op dit moment zijn er geen plannen om Diablo IV en Call of Duty: Modern Warfare 3 naar Game Pass te brengen. Dit jaar althans, zo laat de uitgever weten op X.

Als de deal eenmaal rond is, dan zal Activision Blizzard met Microsoft gaan beginnen aan het toevoegen van games, maar dit zal pas ergens in de loop van 2024 zijn en om welke titels het dan gaat is nog niet bekendgemaakt.

“As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass. While we do not have plans to put Modern Warfare 3 or Diablo 4 into Game Pass this year. Once the deal closes, we expect to start working with Xbox to bring our titles to more players around the world. And we anticipate that we would begin adding games into Game Pass sometime in the course of next year.”