Na de aankondiging vorige week is het nu officieel een feit: de nieuwe PlayStation Plus Extra en Premium games zijn beschikbaar gesteld in de PlayStation Store. Als je een abonnement hebt op één van de twee meer premium tiers van PlayStation Plus, kun je de onderstaande games nu downloaden en spelen.

De line-up werd vorige week al bekendgemaakt, maar als je dat gemist hebt hebben we hieronder een overzicht van alle nieuwe toevoegingen en voor welk abonnement ze beschikbaar zijn.

PlayStation Plus Extra/Premium

Gotham Knights (PS5)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4/PS5)

Disco Elysium: The Final Cut (PS4/PS5)

Far: Changing Tides (PS4/PS5)

Gungrave G.O.R.E (PS4/PS5)

Elite Dangerous (PS4)

Dead Island: Definitve Edition (PS4)

Alien Isolation (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Eldest Souls (PS4/PS5)

Röki (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Tekken 6 (PS4/PS5)

Soulcalibur: Broken Destiny (PS4/PS5)

Ape Escape Academy (PS4/PS5)

IQ Final (PS4/PS5)

Als je over PlayStation Plus Essential beschikt kan je de bovenstaande games niet kosteloos spelen. Wel is het mogelijk je abonnement te upgraden en daarvoor kan je hier terecht.