Op 19 januari verschijnt Another Code: Recollection voor de Nintendo Switch. Het betreft hier een bundel van Another Code: Two Memories en Another Code: A Journey into Lost Memories. Deze games verschenen respectievelijk voor de Nintendo DS en Nintendo Wii.

Opgepoetst en wel komen ze nu naar de Nintendo Switch en om een overzicht van de bundel te geven, heeft Nintendo een nieuwe trailer uitgebracht. Daarnaast hebben ze aangekondigd dat er een demo beschikbaar is in de Nintendo eShop.

Deze demo bevat het eerste hoofdstuk van Another Code: Two Memories. Interesse in de demo? Dan kan je die vanuit de Nintendo eShop downloaden. Progressie die je boekt kan je meenemen naar de volledige release.