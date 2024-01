De DualSense is een uitstekende controller, maar staat niet bekend om z’n lange batterijduur. De standaard controller is immers vrij snel leeg en de DualSense Edge helemaal. Het ziet er echter naar uit dat er verbetering op komst is. Bij Best Buy in Canada valt op de website een nieuw product te vinden: de PS5 v2 DualSense Wireless.

In de omschrijving staat precies hetzelfde als bij de oorspronkelijke DualSense controller met als verschil de vermelding van ‘uitzonderlijke batterijlevensduur van 12 uur’. Een ander punt is dat de controller met een DualSense Charging Station komt voor gemakkelijk ‘click-in’ opladen, wat dat ook mag betekenen.

Tot slot is de verpakking iets kleiner, wat logistiek voor Sony vooral gunstig is. Sony heeft de controller echter niet officieel aangekondigd, maar een upgrade met een nieuwer model (voor dezelfde prijs) zou zeker niet verkeerd zijn. Bij meer nieuws lees je het hier.