Het is alweer maanden geleden dat we van een State of Play konden genieten, maar vanavond is het weer zover. Het belooft een grote te worden, één van maar liefst 40 minuten en Sony gaf vooraf al aan meer dan 15 games te gaan laten zien.

De geruchtenmolen draait op volle toeren en zo is de verwachting dat we meer gaan zien van Concord, Death Stranding 2, een Until Dawn remake, een nieuwe game voor PlayStation VR2 wat waarschijnlijk Metro is en nog veel meer.

Eén van de bevestigde titels voor deze State of Play is Rise of the Ronin. Je checkt het straks vanaf 23:00 uur en natuurlijk kun je alle aankondigingen naderhand ook hier op PlaySense terugvinden.