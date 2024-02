Beschik je over een PlayStation VR2-headset en krijg je maar geen genoeg van fantasy settings? Let dan goed op, want wie weet is Legendary Tales dan wel iets voor jou. De game verschijnt al op 8 februari en neemt je mee naar allerlei dungeons, waarin je het opneemt tegen monsters.

Het is een typische actievolle RPG die zich afspeelt in een middeleeuwse setting. Verwacht dus gevechten waarin je wapens als zwaarden, bijlen, knuppels en meer hanteert. Spreuken zijn ook aanwezig voor de magiërs onder ons.

De game is volgens de ontwikkelaar trouwens echt bedoeld als een multiplayer ervaring, zo kun je het samen met een groepje vrienden spelen. Benieuwd naar Legendary Tales geworden? Kijk dan zeker even de aankondigingstrailer hieronder.