Eens in de drie maanden maakt Nintendo bekend wat de stand van zaken is qua verkopen van de Nintendo Switch en de games die ze uitbrengen. De laatste update die nu is gegeven beslaat de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2023 en in dat kwartaal werden er 66,87 miljoen games verkocht en 6,9 miljoen Switch consoles.

Met deze verkopen staat de Nintendo Switch nu op 139,36 verkochte units. Indrukwekkend, want enkel de PlayStation 2 (158 miljoen) en Nintendo DS (154 miljoen) zijn meer verkocht. De verkopen van de Switch gaan onverminderd door, maar of het platform nog tweede of eerste wordt, is echter afwachten.

Naar verwachting zal Nintendo dit jaar de opvolger van de Switch onthullen en mogelijk ook lanceren. In dat geval zullen de verkopen van de oorspronkelijke Switch snel gaan afnemen. Buiten dat hebben we tot slot nog een update met betrekking tot de top tien best verkopende Nintendo games.