De opvolger van PlayStation VR is nu bijna een jaar oud en er zijn inmiddels diverse games voor uitgebracht. Denk hier aan titels zoals Horizon: Call of the Mountain, Gran Turismo 7, Resident Evil 8: Village en nog veel meer. Uiteraard verdient PlayStation VR2 nog wat extra aandacht en daarom heeft Sony een nieuwe promo uitgebracht.

In deze commercial zien we verschillende games voorbij komen. Een aantal van deze zijn Resident Evil 4: VR Mode, Vampyr the Masquerade: Justice, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 en nog meer. Ben jij klaar voor het avontuur dat je te wachten staat? Kijk dan zeker even naar de onderstaande video voor een voorproefje.