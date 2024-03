Wie maar geen genoeg kan krijgen van de blauwe figuurtjes die alsmaar achterna worden gezeten door Gargamel: voor jullie hebben we goed nieuws. Uitgever Microids en ontwikkelaar Balio Studio zijn samen namelijk druk bezig geweest met The Smurfs: Village Party. De game verschijnt al op 6 juni en het gaat hier om allerlei leuke party games die je kunt spelen.

De grote Smurf wil een feestje geven en dat moet natuurlijk groots gevierd worden. Dit wordt gedaan met 50 mini-games die in zes types verdeeld kunnen worden. Deze party games kan je ook lokaal met 3 andere vrienden spelen en je hebt de keuze uit 19 bekende Smurfen.

Naast de party games zal The Smurfs: Village Party ook een singleplayer ervaring bevatten. Hierin ga je aan de slag met een origineel verhaal in het Smurfendorp, en kom je verschillende soorten gebieden tegen. Pas uiteraard op voor Gargamel, want die wil niets liever dan roet in het feestje gooien!