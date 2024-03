Review | Next Level Racing GTRacer – Om optimaal van je racegames te genieten is het beste om ze te spelen met stuurwiel en een set pedalen. Die sets heb je in alle soorten en maten, waarbij het een optie is om deze op je bureau of zelf getimmerde tafeltje te monteren, maar de beste ervaring krijg je uiteraard met een heuse racing seat. Daarin heb je veel keuze, want er zijn verschillende fabrikanten die diverse modellen aanbieden. Zo nu en dan kijken we daar op PlaySense nader naar en van Next Level Racing kregen we de GTRacer opgestuurd. Een rig in het budgetsegment van hun totale aanbod en we bekijken nu of deze set de moeite waard is.

Schroeven maar

De GTRacer is een alles in één cockpit, waarmee je een stoel en frame krijgt om je eigen racing setup te bouwen. Bij ontvangst bestaat alles uit losse onderdelen, waarmee je zelf dus eerst aan de slag moet om het geheel op te bouwen. De gehele set is van behoorlijk stevig materiaal met allerlei stalen buizen die als pakket redelijk aan gewicht zijn. Gunstig als het eenmaal staat, want de kans op verschuiven is nagenoeg nihil. Het in elkaar zetten is op zich niet al te ingewikkeld. Zo krijg je er een instructieboekje bij en ook kun je met een QR-code video instructies opvragen.

De gehele opbouw gaat met inbusschroeven en aan de andere kant moeren om het vast te zetten. Het overgrote deel van het frame opbouwen vormt daarin geen lastige klus al moet gezegd worden dat het qua afwerking niet echt netjes is. Je ziet overal de schroeven en moeren uitsteken. Het doet wat het doen moet, maar echt subtiel is het niet. Daarnaast krijg je ook dermate veel schroeven en moeren bij de set dat je na afloop een hoop overhebt, waardoor je je gaat afvragen of je niet iets gemist hebt. Een ander punt van de opbouw is dat bepaalde vleugelmoeren ontbraken, waardoor we met de overtollige schroeven een alternatieve oplossing hebben toegepast. Komen die extra schroeven toch nog van pas.

Daarnaast is het ook noodzakelijk om een kap op de verstelhendel van de stoel te monteren (voor veiligheid), maar dat is een behoorlijke uitdaging vanwege de druk op de hendel, die precies over dat gat valt. Onhandig is bovendien dat het plateau waarop het stuurwiel gemonteerd moet worden qua gaten bij de laagste stand deels over het frame valt. Het is dus zeer belangrijk om voor de montage te kijken waar de schroefgaten van je stuurwiel zitten en op welke hoogte je het plateau wilt monteren. Indien dat de laagste stand is, dien je eerst je stuurwiel te monteren om te voorkomen dat je het later weer los moet halen. Is de stuurwielbasis bijvoorbeeld erg breed, dan zal je hier niets van merken.

Verstellen maar

De montage van de set kan rustig anderhalf uur duren omdat het niet zo subtiel en gestroomlijnd verloopt als andere sets. Dit komt doordat je bij de montage al rekening moet houden met je stuurwiel en pedalen plaatsing, daar waar dat bij andere sets altijd pas de volgende stap is. Hierdoor is het een beetje een rompslomp, maar de keerzijde is dat als het eenmaal staat, het zeer robuust is. Sterker nog, het is één van de meest stevige sets die we tot op heden hebben mogen ontvangen. Leuk is bijvoorbeeld het detail dat je tussen de twee voorbuizen richting je voeten een extra GTRacer plaat kwijt kan ter afdekking. Het is een detail, maar zorgt wel voor een leuk accent. Daarbij neem je plaats in een erg comfortabele stoel. Deze is gemonteerd op een rails, waarmee je de stoel naar voren en achteren kunt verplaatsen.

Het voetenpaneel is ook behoorlijk fors en als je wat aan de lange kant bent, zoals de ondergetekende met 1 meter 97, is het mogelijk de pedalen wat hoger op het paneel te plaatsen om zo wat ruimte te creëren. Je krijgt behoorlijk veel opties aangereikt vanwege het grote paneel en de vele schroefgaten, wat het fijn maakt om de juiste afstelling te vinden. Een nadeel is echter dat er geen mechanieken in de set ingebouwd zitten om dit (en andere aspecten) on-the-fly aan te passen. Bij elke verstelling van de pedalen ben je genoodzaakt de schroeven en moeren weer los te halen en dat kan wat tijd kosten. Maar als alles eenmaal staat, zit het ook gelijk goed, tenzij je samen met bijvoorbeeld een huisgenoot of kind speelt. Dan kan het wat omslachtig zijn qua aanpassing.

Hetzelfde gaat dus ook op voor de lengte van de set, die via het onderframe aanpasbaar is. Dit gaat eveneens met schroeven en bouten, waardoor je soms behoorlijk in de weer bent. Het enige wat eigenlijk echt gemakkelijk verstelbaar is, is de stoel die op een rails gemonteerd zit. Ook belangrijk om te benoemen – met name als je lang bent – is dat deze set niet is voorzien van een versteloptie bij de buizen die langs je knieën lopen. De enige optie om het stuur in hoogte af te stellen is met het plateau dat je op de buizen monteert. Als je langer dan 1 meter 94 bent, vind je de ideale opstelling met de stoel op de achterste stand en de pedalen op de hoogste stand, wil je comfortabel kunnen racen. Ben je 1 meter 98 of langer, dan wordt het erg lastig, omdat je dan met je knieën tegen de buizen aan zit.

Fijn van de set is dat je door de constructie geen buizen direct tussen je benen hebt lopen. Dit zie je vaak bij rigs in de meest betaalbare categorie. Doordat de buizen links, rechts en hoger over het midden lopen, heb je vrij spel met je benen en dat is prettig. De constructie is ook zo dat het uitermate stevig is. Bij veel impact door een hoge force feedback zul je niet te maken krijgen met (los)trillende onderdelen. Het staat als een huis en dat is goed. Als je eenmaal de juiste setup voor je lengte gevonden hebt, is het prima racen wat mede te danken is aan de comfortabele stoel en degelijke constructie. Wel tot slot nog de opmerking dat als je erg lang bent, het allemaal maar net past. Het is comfortabel genoeg, maar zeker niet optimaal.