Het gebeurt zelden dat personages in een game gemaakt zijn door middel van het 3D scannen van met de hand gemaakte modellen en figuren. Dit is toch exact wat Slow Bros heeft gedaan met Harold Halibut en het eindresultaat kan je volgende maand ervaren.

De avonturen-titel staat gepland voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Alleen zal het spel niet voor alle platformen tegelijk verschijnen. Degene die een current-gen console of pc hebben, kunnen op 16 april van Harold Halibut gaan genieten. De PlayStation 4 en Xbox One-versies verschijnen later, maar hoeveel later is nog niet bekend.

De bekendmaking van de Harold Halibut releasedatum gaat gepaard met een video die je hieronder kan bekijken.