Ontwikkelaar Remedy Entertainment heeft al meerdere toppers op hun cv staan en eentje daarvan is de unieke actiegame ‘Control’ uit 2019. Enkele jaren na de release maakte de ontwikkelaar bekend dat er gewerkt wordt aan een multiplayer spin-off die voorlopig de codenaam ‘Condor’ draagt.

Veel weten we nog niet over deze game, maar recent gaf de ontwikkelaar een financieel verslag vrij en daarin komen we toch wel iets meer te weten.

Condor wordt omgeschreven als een ‘eerste stap richting service-based games’ en het prijskaartje zal ook ‘service-based’ zijn. Dit impliceert dat de ‘toegangsprijs’ lager zal zijn dan een standaardgame, maar dat er waarschijnlijk extra content (of microtransacties) gekocht zullen kunnen worden.

De productie van Condor begint dit jaar ten volle en er zal gebruikgemaakt worden van Remedy’s eigen ‘Northlight’ engine.