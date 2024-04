Al sinds 1999 maakt ontwikkelaar Clap Hanz de Everybody’s Golf én Tennis-games voor diverse consolegeneraties van Sony. Hoewel Clap Hanz en Sony altijd goed samen hebben kunnen werken is de ontwikkelaar nooit daadwerkelijk ingelijfd door Sony, waardoor ze nu ook naar andere platformen kunnen kijken zoals de Meta Quest.

Als we naar de eerste trailer van Ultimate Swing Golf kijken, zien we wel wat gelijkenissen met Everybody’s Golf en dan met name de VR-variant, die in 2019 is verschenen voor de eerste PlayStation VR. Ultimate Swing Golf verschijnt op 16 mei en zal werken met de Meta Quest 2, 3 en Pro-variant van de VR headset.

Vreemd genoeg komt deze game niet naar PlayStation VR of VR2. Of dat op een later moment alsnog gebeurt is niet bekend.