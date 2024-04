Er gaan al een lange tijd geruchten rond over de PlayStation 5 Pro die naar verluidt dit najaar moet verschijnen. De meest recente geruchten zijn gebaseerd op informatie uit het developer portal van Sony, die onder andere bij Insider Gaming terecht is gekomen. Deze informatie gaf een beeld van de specificaties en het betrouwbare The Verge volgt dit nu op met nog wat ‘bevestigende’ details.

Volgens de website is Sony begonnen met het pushen van de console naar ontwikkelaars in de zin van dat aankomende games compatible moeten zijn met de hardware. De focus van de PlayStation 5 Pro zou liggen op ray tracing en grafische verbeteringen, wat te danken is aan de krachtigere GPU wat de voornaamste upgrade zou zijn. De GPU zou volgens The Verge 45% sneller moeten zijn dan die in de standaard PlayStation 5.

Sony zou de console een ‘high-end versie van de PS5’ noemen, waarbij het dient als een premium optie naast het oorspronkelijke model, dit in plaats van een vervanger. Daarnaast beschikt de Pro volgens informatie van The Verge over een ‘high CPU frequency mode’, die de gebruiker aan- en uit kan zetten. Qua werkgeheugen zouden ontwikkelaars 28% verbetering mogen verwachten. Dit kan zelfs nog ietsje meer zijn, omdat de console erg efficiënt met het geheugengebruik omgaat. Dit alles zou weer van pas komen voor de PlayStation Spectral Super Resolution technologie, waarmee een hoge resolutie gehaald kan worden via upscaling.

Deze details sluiten allemaal aan op eerdere geruchten en volgens The Verge, die de documentatie nu ook heeft ingezien, is de PlayStation 5 Pro absoluut een bestaande console. De vraag is vooral wanneer de aankondiging komt en voor wanneer de release gepland staat.