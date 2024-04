Eerder vandaag organiseerde Nintendo in samenwerking met partners een nieuwe Indie World Showcase, waarin de aandacht uitging naar nieuwe aankondigingen en updates aangaande games die voor dit jaar op de planning staan.

Mocht je de presentatie gemist hebben, dan hebben we hieronder een mooi overzicht van alle aankondigingen die zijn gedaan, zodat je helemaal op de hoogte bent. Liever kijken in plaats van lezen? Dan hebben we onderaan dit artikel de volledige uitzending.

SteamWorld Heist II



SteamWorld Heist II van Thunderful: Maak je klaar voor een episch avontuur op de woeste zeeën in SteamWorld Heist II, het vervolg op het veelgeprezen SteamWorld Heist. Er heerst onrust – het water is veranderd en tast de metalen lichamen van de robotinwoners aan. Als kapitein van een bonte crew van Steambots neem jij de leiding in spannende turn-based gevechten waarin kogels met dodelijke precisie kunnen kaatsen. Deze keer kun je een kaart verkennen en zijn er real-time gevechten op zee tegen vijandelijke bootjes. Ook nieuw in dit vervolg is een jobsysteem met diepgaande opties om personages aan te passen – in combinatie met meer dan 150 wapens, voorwerpen en onderdelen voor je schip kun jij het ideale team klaarstomen om de missie mee te voltooien.

Release: 8 augustus.

Little Kitty, Big City



Little Kitty, Big City van Double Dagger Studio: Een vredig dutje verandert in een ondeugend avontuur waarin jij als nieuwsgierige kitten een weg terug naar huis moet zien te vinden. Er is onderweg een hoop te doen: verken de bruisende stad, voltooi missies, reik andere dieren in benarde situaties de helpende poot en maak nieuwe vrienden. Ook zijn er meer dan 40 kleurrijke hoofddeksels die je kunt dragen tijdens al het kattenkwaad dat je uithaalt in een kleine en speelse open wereld vol verrassingen.

Release: 9 mei.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splinters



Teenage Mutant Ninja Turtles: Splinters lot van Super Evil Megacorp: De heldhaftige Teenage Mutant Ninja Turtles moeten een vuist maken tegen de Foot Clan in hun eerste roguelike avontuur, waarin ze door portalen reizen die de realiteit verbuigen om hun ontvoerde meester Splinter te redden. Elk level kan veranderen qua power-ups, lay-out en bazen. Je kunt je Turtle-krachten permanent upgraden en versterken door een in-game valuta uit te geven aan artefacten en deze verbeterde skills vervolgens gebruiken om een poging te wagen in uitdagendere runs. Ontdek iconische locaties in New York in je eentje of ga online*1 met tot wel drie andere spelers in de coöpstand waarin je altijd aan kunt haken of weer weg kunt gaan.

Release: juli.

Sticky Business



Sticky Business van Spellgarden Games en Assemble Entertainment: In de knusse business-simulatie Sticky Business run je een stickerwinkel en ontwerp je stickers die je vervolgens naar klanten moet versturen. Er zijn meer dan 400 designelementen om uit te kiezen en je kunt upgrades – waaronder effectfolie – krijgen voor nog meer opties. Leer je klanten beter kennen en probeer te voldoen aan hun unieke wensen. En met de betaalde DLC Plan With Me worden er tien verhalen van klanten toegevoegd waarin ze hun gedachten delen, en meer dan 100 extra stickerelementen. Open je eigen stickerwinkel in Sticky Business, want zowel de game als de DLC*2 worden later vandaag als tijdelijke console-exclusive uitgebracht voor de Nintendo Switch. Ook is er dan meteen een bundel met de game en de DLC verkrijgbaar.

Release: vandaag.

Cat Quest III



Cat Quest III van The Gentlebros en Kepler Interactive: In de schattige, casual actie-RPG Cat Quest III kruip je in de huid van een piratenpoes en vaar je over de Purribische wateren op zoek naar de Noordster – een mythische schat die al lang verborgen ligt. Maar wees op je hoede! Op zee wemelt het van de pi-ratten, die onder bevel staan van de Pi-rattenkoning en op je jagen. Verken een prachtige nieuwe wereld in je eentje of in de lokale coöpstand*3 en stort je in pittige gevechten met het herziene gevechtssysteem (Dat nu beschikt over strakkere combo’s en de mogelijkheid om wapens te wisselen). En voor het eerst in de serie kun je de zeeën bevaren en zeeslagen voeren in je eigen schip. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Ook is er een gratis demo beschikbaar.

Release: 8 augustus.

Europa



Europa van Helder Pinto / Novadust Entertainment en Future Friends Games: Op de maan Europa gaat een androïde genaamd Zee op pad om meer te weten te komen over het mysterie achter een gevallen beschaving. In deze 3D-actie-platformgame gebruik je de Zephyr-jetpack van Zee om te zweven, vliegen en boosten door het adembenemende landschap vol meren, weiden en bergen. Los puzzels op en ontwijk verborgen gevaren in de ruïnes, terwijl je het verhaal ervaart over de laatste levende mens. Later vandaag komt er een gratis demo beschikbaar in de Nintendo eShop.

Release: 2024.

Yars Rising



Yars Rising van WayForward Technologies en Atari: Wayforward, de gerenommeerde ontwikkelstudio achter Shantae en River City Girls, komt met Yars Rising, een zijwaartsscrollende actie-avontuur van een van Atari’s bekendste klassiekers – Yars’ Revenge. Kruip in de huid van de jonge hacker Emi Kimura, die door een mysterieuze opdrachtgever is ingehuurd om te infiltreren in het schimmige bedrijf QoTech. Ren, spring, sluip en hack je een weg door hordes robotvijanden en buitenaardse wezens en ontrafel een ingewikkeld geheim dat gehuld gaat in intriges. De game bevat ook een reeks uitdagende retro-minigames die een hommage zijn aan het oorspronkelijke Yars’ Revenge.

Release: 2024

Refind Self: The Personality Test Game



Refind Self: The Personality Test Game van Lizardry en PLAYISM: In deze avonturengame neem je de rol aan van een androïde, de creatie van een inmiddels overleden doctor. Op deze reis zijn er geen goede of foute keuzes, en elke beslissing die je neemt, onthult iets meer over wie je bent. Reis naar plekken uit je herinneringen, ga de interactie aan met andere personages en probeer te ontdekken welke toekomst jouw maker voor je voor ogen had. Aan het einde wordt jouw persoonlijkheidstype onthuld, en met 23 persoonlijkheidstypen om te ontdekken kun je met elke speelsessie andere keuzes maken om te zien waartoe ze leiden. Je kunt ook je resultaten delen met andere spelers en elkaars keuzes vergelijken.

Release: deze zomer.

ANTONBLAST



ANTONBLAST van Summitsphere: Niemand minder dan de duivel heeft je spirit-collectie gestolen en je bent vastberaden om deze terug te pakken in ANTONBLAST, een dynamische actie-platformgame die destructieve actie combineert met prachtige, handgetekende pixelart. Gebruik de Mighty Hammer als Dynamite Anton of de Massive Mace als Dynamite Annie en laat een spoor van vernieling achter in knotsgekke werelden vol woeste bazen. Sloop de omgeving en creëer zo je eigen pad om nieuwe gebieden te ontdekken. Als je het einde van het level hebt bereikt, begint er een ontsteker af te tellen, dus ga zo snel mogelijk terug naar het begin van het level voordat de hele boel ontploft. Bereid je voor op een vernietigend leuke tijd wanneer ANTONBLAST dit jaar als tijdelijke console-exclusive wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Later vandaag komt er een gratis demo beschikbaar in de Nintendo eShop.

Release: 12 november.

Valley Peaks



Valley Peaks van Tub Club en Those Awesome Guys: Valley Peaks is een first-person klim-/platformgame die zich afspeelt in een pastelkleurig berggebied vol kikkerbewoners. Als de nieuwe monteur in het gebied trek je eropuit en moet je ogenschijnlijk onmogelijke uitdagingen overwinnen. Tussen het klimmen door kun je een praatje maken met de kikkerbewoners en kleine opdrachten doen, zoals het voltooien van stempelkaarten om nieuwe uitrusting te ontgrendelen. Ook kun je ontspannen met minigames terwijl je de bewoners van de vallei een handje helpt.

Release: 2024.

Lorelei and the Laser Eyes



Lorelei and the Laser Eyes van Simogo en Annapurna Interactive: In deze non-lineaire puzzelgame van het team achter Sayonara Wild Hearts, raakt een vrouw, die is opgeroepen om deel te nemen aan een project in een oud hotel ergens in Centraal-Europa, verstrikt in een spel van illusies, dat steeds gevaarlijker en surrealistischer wordt. Dit third-person avontuur bevat meer dan 100 handgemaakte puzzels die je voortdurend voorzien van nieuwe perspectieven, elk leidend naar een beter begrip van het raadsel. Alles is een puzzel in Lorelei and the Laser Eyes.

Release: 16 mei.

stitch.



stitch. van Lykke Studios: In stitch. maak je mooie borduurwerken door puzzels (hoepels genaamd) met verschillende moeilijkheidsgraden en formaten op te lossen. Voltooi hoepels in de volgorde die jij wilt – elke hoepel biedt een ontspannende en rustgevende ervaring en bevat een handige hintfunctie en diverse toegankelijkheidsopties. Als je een hoepel hebt voltooid, kun je deze opnieuw spelen in de stand Free Stitch. De tijdelijke, dagelijkse Shikaku-puzzels*5 zijn uitdagend en geven geen hints, terwijl wekelijkse hoepels*6 gebaseerd zijn op dingen uit het echte leven en leuke weetjes bevatten.

Release: vandaag.