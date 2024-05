Microsoft heeft aangekondigd dat ze in juli een eigen mobiele webshop zullen lanceren, waarmee ze de concurrentie aangaan met de App Store van Apple en Google Play van Google. Deze webshop zal toegankelijk zijn vanuit alle landen wereldwijd en dat via alle denkbare apparaten.

De shop zal gelanceerd worden met daarin alle games van Microsoft zelf, alsook de bijbehorende downloadbare content. Op termijn zal de shop geopend worden voor derde partijen en dit alles vormt de eerste stap in het bouwen van een betrouwbaar platform dat zijn roots in gaming heeft, aldus een Microsoft vertegenwoordiger tegenover Bloomberg.

Nu Microsoft Activision Blizzard King heeft overgenomen, is dit een ietwat voorspelbare move. King is een bedrijf dat je in onze tak van sport minder vaak hoort, maar King zit achter gigantische mobiele successen als Candy Crush, wat nu dus eigendom is van de Amerikaanse softwaregigant.