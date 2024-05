Een nieuwe dag, een nieuwe overname! Ditmaal is het Nintendo die even de portemonnee heeft opengetrokken, want sinds kort behoort Shiver Entertainment nu ook tot hun studio’s. De deal is er gekomen in overleg met Embracer Group, waartoe Shiver Entertainment voordien behoorde. Hoeveel Nintendo hiervoor precies heeft neergeteld, is niet duidelijk.

Shiver Entertainment is gespecialiseerd in het maken van ports en als we de officiële aankondiging mogen geloven, is dat ook waar Nintendo hen in de toekomst op wil inzetten. De studio was eerder al verantwoordelijk voor Mortal Kombat 1 en Hogwarts Legacy op de Switch. Bekijk hieronder de uitleg van Nintendo.