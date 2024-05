We hebben de voorbije jaren al heel wat geruchten gehoord over hypothetische remakes van zowel Final Fantasy IX als Final Fantasy X, maar Square Enix heeft tot op heden nog steeds niets officieel bevestigd. Hoewel we dus geen officieel nieuws hebben, is er wel een nieuw gerucht opgedoken… en niet iedereen zal er even blij mee zijn als het blijkt te kloppen.

De bekende leaker ‘Midori’ liet op X van zich horen en claimde dat de Final Fantasy IX Remake inderdaad in ontwikkeling is, maar de Final Fantasy X Remake niet.

Yes.

But there is not a FFX remake title in development. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 21, 2024

This is correct information. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 21, 2024

Uiteraard is dit nog maar eens een ‘korreltje zout bericht’, dus weet dat dit niet officieel bevestigd noch ontkend is. Het enige wat we kunnen doen, is afwachten…