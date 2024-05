Een van de doelen van Microsoft is om Xbox naar elk scherm te brengen. Dit krijgt langzaamaan vorm door bijvoorbeeld Xbox Cloud Gaming en er zijn reeds een aantal (voormalig) exclusieve games op andere platforms uitgegeven. Microsoft is nu waarschijnlijk bezig om een universele UI te ontwikkelen, wat aansluit op die visie.

Jez Corden van Windows Central heeft in The Xbox Two-podcast gezegd dat hem een nieuw concept ter ore is gekomen. Microsoft zou bezig zijn met een universele sociale UI, die in elke Xbox Game Studios game aanwezig zal zijn. Het maakt daardoor niet uit op welk platform je de desbetreffende game speelt.

“I actually have some details on exactly what Xbox on every screen looks like now. And I think what it is, is that every Xbox game will have a consistent social UI across all the games, so like if you’re playing Sea of Thieves, for example, on the PlayStation, you will be able to bring up a mini Xbox guide, or something like that. Kind of like Battlenet, sort of.”