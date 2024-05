Arrowhead Game Studios is in de zevende hemel door het immense succes van Helldivers 2, die een record heeft gezet. Toch is blijkbaar niet iedereen even blij met zijn positie bij de ontwikkelaar, want de studio heeft namelijk een nieuwe CEO.

De voormalige CEO van Arrowhead was Johan Pilestedt en hij heeft zijn functie neergelegd. Pilestedt heeft meer met de creatieve kant van het ontwikkelen van games en zal daarom nu de functie van ‘Chief Creative Officer’ bekleden. Zo kan hij zich 100% richten op het maken van games.

De nieuwe CEO van Arrowhead is Shams Jorjani. Hij werkte voorheen bij Paradox Entertainment, waar hij verschillende functies had, waaronder director en chief business development officer. Paradox heeft de eerste twee games van Arrowhead uitgegeven, dus de ontwikkelaar was bekend met Jorjani.