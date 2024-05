Het is officieel nog onbekend waar de komende Call of Duty-game ons heen brengt, al wijzen de geruchten al geruime tijd naar een nieuwe Black Ops. Naar verwachting zal Microsoft die game op 9 juni officieel onthullen via een speciale showcase, die volgt op de grote Xbox Games Showcase.

Nog voor het zover is, is de eerste teaser al online gegaan. Het gaat om de website ‘thetruthlies.com‘, waarop een klassieke televisie te vinden is die wat beelden laat zien. Hierin zien we een aantal mannen een gebied intrekken met als afloop beelden van Mount Rushmore, voorzien van banden over de ogen.

De eerste drie laten de woorden The, Truth en Lies zien met afsluitend het symbool dat we laatst bij de [REDACTED] Showcase aankondiging ook zagen. Met de knoppen van de televisie kan je de clip downloaden, alsook wisselen tussen kanalen. In totaal zijn er zes kanalen, maar slechts één laat wat zien.

Het aantal van zes kanalen lijkt overigens niet willekeurig te zijn gekozen, want als het een nieuwe Black Ops betreft is dat ook het zesde deel in de reeks. Verwacht in aanloop naar 9 juni meer teasers via de genoemde website. Blijf het dus in de gaten houden.