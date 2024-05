Parkour en first-person: het is een mix die we vrij regelmatig terugzien in games. Denk bijvoorbeeld aan de Dying Light franchise, waarin zombies niet het enige gevaar zijn of bijvoorbeeld Mirror’s Edge, die een soort grondlegger van dit ‘genre’ was. In 2017 verscheen de first-person parkour titel Downward, die best aardig wist te scoren.

De game beviel klaarblijkelijk goed genoeg en de verkopen waren er ook naar om een remaster te rechtvaardigen, die nu is aangekondigd. Het betreft hier Downward: Enchanced Edition, die voor diverse platformen op 6 juni zal verschijnen. Zoals we gewend zijn van remasters, mag je uiteraard verbeterde graphics verwachten. Maar ook technische optimalisaties en een gloednieuw einde zijn aanwezig.

In Downward is de apocalyse op aarde aanstaande nadat drie planeten tegelijkertijd onze atmosfeer zijn binnengedrongen. Op zoek naar magische artefacten hoop je te achterhalen waarom dit is gebeurd en probeer je de ramp te voorkomen, terwijl je op je pad de nodige obstakels en avonturen zal treffen.

Spelers die de game al hebben op pc, kunnen overigens genieten van een gratis upgrade.