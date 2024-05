Henry Cavill heeft drie seizoenen lang de rol van Geralt of Rivia vertolkt, maar besloot de rol toen te laten voor wat het is vanwege andere projecten. Als vervanger heeft Netflix Liam Hemsworth gestrikt en de vraag is natuurlijk hoe hij er als het iconische hoofdpersonage uitziet.

Er is nu een nieuwe teaser trailer online gegaan voor het vierde seizoen en daarin krijgen we een eerste glimp van Hemsworth als Geralt. Veel is het niet, maar het geeft enigszins een indruk. Ook benieuwd? Druk dan hieronder op play.