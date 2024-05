Op 9 juni zal er een nieuwe Xbox Games Showcase te zien zijn, alleen weten we nog nauwelijks wat de inhoud is. Volgens een bekende insider zal een oude Xbox 360 RPG in ieder geval terugkeren, die zijn onthulling ziet tijdens het evenement.

Jez Corden komt vaak aan informatie die nog bekendgemaakt moet worden, omdat hij een insider is. Corden heeft via een nieuw artikel op Windows Central gedeeld wat we een beetje kunnen verwachten van de aankomende showcase. Hierbij liet hij het volgende weten:

“I’ve heard about some nostalgic announcements that should chase away the blues for classic Xbox 360 RPG fans.”

Corden lijkt hier te hinten naar de Xbox 360-titel Blue Dragon. Er wordt echter over meerdere aankondigingen gesproken, dus wellicht zijn er nog meer RPG’s van de Xbox 360 onderweg naar de Xbox Series X|S. De vraag is dan of het zal gaan om remasters, remakes of geheel nieuwe delen. We komen er op 9 juni achter.