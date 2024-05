Sony neemt ons mee op een reis naar de toekomst. Er is namelijk een nieuwe video verschenen, waarin de Japanse elektronicagigant laat zien waar ze over 10 jaar hopen te staan. Dit levert interessante concepten op en de video check je hieronder.

In de video komen verschillende prototypes van entertainment producten aan bod en één daarvan is een controller. Deze heeft nog steeds de bekende ‘grips’, maar daartussen zit een soort glazen plaatje met daarboven een zwevend scherm.

De producten die in de video voorbij komen zien er inderdaad heel futuristisch uit, maar of we deze ook daadwerkelijk over 10 jaar op de markt zullen zien is een ander verhaal. Sony laat namelijk weten dat de content in de video niet direct gerelateerd is aan bestaande Sony producten of services.