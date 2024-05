Ondanks dat de gemiddelde gamer waarschijnlijk geen al te fervent bakker zal zijn, kan een digitale variant je misschien op andere ideeën brengen. Daarom brengen uitgever SOEDESCO en ontwikkelaar Superlumen de game Magical Bakery naar de markt. Wie wil er namelijk niet een magische bakkerij openen?

Magical Bakery is een singleplayer bak- en management game waarin jij je eigen bakkerij opent en deze stelselmatig verbeterd tot een heus bakpaleis. Zoals je in de onderstaande trailer kan zien, mag de zwarte kat natuurlijk niet ontbreken. Magical Bakery zal dit jaar nog verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar een exacte datum is nog niet bekend.