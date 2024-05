Sinds zijn aankondiging is het opmerkelijk stil gebleven rond de Wolverine-game van Insomniac. Jammer, want de ontwikkelaar bewees met de Spider-Man titels al dat het een perfecte match vormt met het Marveluniversum.

Ook op X worden fans ongeduldig. Toen het voor de zoveelste keer een vraag om meer nieuws kreeg, gaf de studio eindelijk antwoord. Al vrezen we dat het niet meteen het antwoord is waarop velen onder jullie zitten te wachten:

“We’ll share news when the time is right. And the right time isn’t now.”

Nog even geduld uitoefenen dus. Hoelang precies? Daar hebben we het raden naar. De grote vraag is eigenlijk vooral of we de game te zien krijgen tijdens de PlayStation Showcase, die volgens geruchten nog deze maand moet plaatsvinden.

Waar ontwikkelaars vaak een hint geven als er iets aanstaande is, met bijvoorbeeld ‘more info soon’, blijft Insomniac erg stil in dit geval. Volgens geruchten ambieert de ontwikkelaar een releasedatum in 2025, maar ook dat is nog niet officieel bevestigd. Zodra wij meer weten, doen jullie het ook.