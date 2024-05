Nintendo is goed bezig als het aankomt op het maken van games (Paper Mario: The Thousand-Year Door is daar een recent voorbeeld van), maar ook hun merchandise doet het goed bij het publiek. In Japan zijn er zelfs heuse Nintendo winkels waar je heel wat goodies kan kopen, maar deze winkels zijn in het Westen wat beperkt.

Nintendo heeft nu echter aangekondigd dat er een nieuwe winkel aan zit te komen… in de VS. Specifiek zal de winkel in San Francisco geopend worden, wat de tweede Nintendo winkel is in het Westen (New York kreeg al een Nintendo winkel in 2005). De nieuwe winkel gaat in de loop van 2025 open.

Misschien dat er ooit een officiële Nintendo winkel in Europa zal komen, maar als je dus vanaf volgend jaar in San Francisco op reis zou zijn, dan kan je eens binnenspringen in de gloednieuwe winkel!