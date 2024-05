Respawn Entertainment kennen we natuurlijk van Apex Legends en Titanfall, maar heeft ook werknemers in de rangen die nog aan de originele Call of Duty: Modern Warfare titels gewerkt hebben. Het gaat dus om een studio die erg bekend is met het FPS-genre, en dan al helemaal met de multiplayervariant.

Dat uitgerekend zij aan een nieuwe game in dit genre sleutelen, komt dus niet helemaal aan als een verrassing. Volgens een recente vacature zoekt de ontwikkelaar momenteel een design director met “multiplayer FPS experience”. Vrij vertaald: de studio blijft doen waar het goed in is. We zijn benieuwd.

Al zal het nog wel even duren voordat we er wat van gaan zien, want in de vacature staat ook dat het project zich nog in een vroege fase bevindt.