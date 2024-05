Electronic Arts heeft jarenlang de FIFA licentie in beheer gehad waarnaar hun voetbalgames ook werden vernoemd. Met de introductie van het nieuwste deel in de franchise vorig jaar, stapte de uitgever echter van deze bekende merknaam af. EA en de FIFA kwamen niet tot een nieuwe overeenkomst, omdat die laatstgenoemde té veel geld zou vragen voor het gebruik van de naam.

Tegenwoordig hebben we dus de EA Sport FC-games, daar waar de FIFA beloofde zelf games te gaan maken. Nu zijn ze met wat dingen bezig, maar tot een volwaardige consolegame zoals EA ze altijd produceerde is het tot op heden niet gekomen. Dit zou echter kunnen veranderen, want uit een nieuw gerucht komt naar voren dat de FIFA een partnerschap aan is gegaan met 2K Games.

De retailer MohPlay komt op X met het bericht dat 2K Games de licentie nu verkregen zou hebben en dat ze bezig zijn met een nieuwe game. Sterker nog, de eerstvolgende FIFA-game zou nog dit jaar moeten verschijnen en die zou mogelijk FIFA 2K25 gaan heten.

Of het klopt is afwachten, want geen van de partijen heeft een officiële aankondiging doen uitgaan. Desalniettemin klinkt het plausibel, gezien EA’s enige echte concurrent op het gebied van grote sportgames altijd 2K Games is geweest. Met name in het verleden met basketbal- en ijshockeygames.