Review | Teufel CINEBAR ONE – Laatst heb ik nog de Teufel CAGE op mijn hoofd kunnen zetten en daarover kan ik niets anders zeggen dan dat het geluid goed klonk. Maar een mens wil altijd meer, sterker nog mijn woonkamer is er ook niet vies van om gevuld te worden met andere producten van Teufel. Onder mijn tv heb ik nu de mogelijkheid om een CINEBAR ONE te plaatsen, een mini-soundbar van Teufel. Het kleine technische beestje zou, als het goed is, met zijn minimale formaat de grote kamer moeten vullen met geluid. Ik ga eens onderzoeken in hoeverre deze David Goliath aankan.

Alles erop en eraan

Je kent het wel, de gemiddelde soundbar is bijna net zo breed als je 55” of zelfs 65” tv in je set-up. Met de entertainmentvorm naar keuze komt er uit de soundbar een sloot geluid rollen die je overrompeld met een ervaring. In dit geval biedt Teufel niet een traditionele lange balk, maar een paar maten kleinere soundbar. Het is echt heel klein, want het is ongeveer 30 centimeter breed, waardoor het bijvoorbeeld prima onder een monitor van 27” geplaatst kan worden. Het design is ook niet een rechttoe rechtaan vierkant, de achterste hoeken zijn er als het ware afgesneden, dus als er iets niet extra op hoeft, dan zit het er ook niet op!

In het midden worden je acties met LED-verlichtingen aangetoond. Denk aan het volume aanpassen, zien in welke modus je zit (met Bluetooth zie je een blauw lampje bijvoorbeeld) en als de CINEBAR ONE uitstaat, zie je een mooi rood lampje verschijnen. Het geeft bijvoorbeeld ook aan wanneer de soundbar op mute staat of wanneer je de virtuele surround sound activeert, en ga zo maar door. Door de verschillende functies die de CINEBAR ONE heeft, is dit wel zo overzichtelijk en ook goed geïmplementeerd. Voor de rest oogt het aan de voorkant zeer subtiel. Het valt weinig op als je de CINEBAR ONE in een tv meubel weet weg te werken, wat voor het oog erg fijn is. Kortom, het formaat is dan ook echt erg klein en het design is mooi genoeg om de soundbar onopvallend in elke set-up te verwerken.

De CINEBAR ONE heeft een hele rij aansluitingen, waardoor je dit ook op meerdere manieren kan doen. Aux, optisch, USB-ingangen en een HDMI (input) zitten er allemaal op. Naast de traditionele aansluitingen heb je ook de mogelijkheid om de CINEBAR ONE via Bluetooth (5.0) te gebruiken. Zoals eerder gezegd behelst het veel functies. Je hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om de bass en treble meer en minder in te stellen mocht je niet geheel tevreden zijn met hoe dit klinkt. Hierover later meer, maar het zijn fijne opties. Ook heb je drie verschillende equalizer opties op je afstandsbediening (movie, music en voice) dus je hebt mogelijkheden zat om het juiste geluidsprofiel in te stellen.

Goed voor films, prima voor games

Omdat het meerdere aansluitingen kent, kan je de soundbar op veel manieren gebruiken. De Bluetooth connectie werkt bijvoorbeeld feilloos, waardoor je het prima als een speaker kunt gebruiken die de kamer met geluid zal vullen op een feestje. Stekker erin en blazen maar. Natuurlijk is het hoofdgebruik bedoeld voor onder een tv in combinatie met het kijken van een film of het spelen van een game. Dus nu komt de grote vraag: hoe klinkt het allemaal? Erg indrukwekkend, zeker voor het formaat. Bij vooral films weet de CINEBAR ONE zijn mannetje flink te staan. Er zijn twee manieren om het geluid eruit te laten komen: de eerste is rauw en onbewerkt, waardoor je een minimale soundstage hebt. De tweede manier is de virtualisatie, die de presentatie een handje helpt om de soundstage te verruimen

Op drukke momenten worden de vele tonen vrij accuraat weergegeven en dat maakt de CINEBAR ONE een geschikt apparaat voor films. Met de virtuele ondersteuning wordt de presentatie een flink stuk vergroot en krijg je een muur van geluid. De vrij zuivere middentonen worden ondersteund met een brullende bass. Hoewel de treble wat meer mocht, is het totaalplaatje zeer genietbaar om naar te luisteren. In zowel de normale stand als met virtual surround sound heb je een leuke en fijn klinkende presentatie. Bij gamen zijn er net even wat meer haken en ogen mee gemoeid, vooral bij de virtualisatie stand. Hierbij worden als het ware de linker en rechter speaker ervaringen op de voorgrond geschoven, terwijl de center speaker/geluid hierop moet inleveren. Bij drukke momenten wil het namelijk voorkomen dat het center geluid (het belangrijkste geluid in deze) wat zachter wordt. Bij het vergroten van de presentatie krijg je daarom wel een wat ongebalanceerde presentatie van het geluid.

Je kan het kwijt in elke opstelling

Desalniettemin is het indrukwekkend wat zo’n klein formaat soundbar er allemaal uit weet te pompen. Bij een simpele set-up rondom je tv is het eigenlijk een kwestie van plug & play. Je laat het geluid uit je tv komen en dat zo de soundbar in via een HDMI-kabel (niet bijgeleverd). Mocht je bijvoorbeeld een receiver hebben, dan kan je de soundbar hier ook gewoon mee gebruiken via de optische ingang of je laat de receiver alles naar je tv sturen en het geluid doorsturen naar de soundbar. Kortom, je hebt veel mogelijkheden om de CINEBAR ONE in je set-up te verwerken, zoals eerder reeds aangegeven. Voor ongeveer €300,- is het een mooi product waar we erg enthousiast over zijn gezien het gebruiksgemak en de geluidskwaliteit.