De fantastische indiegame Outer Wilds wist ons in 2019 al van onze sokken te blazen – een BAFTA award voor beste game bevestigde dit – en ontwikkelaars Mobius Digital en Annapurna Interactive hebben erg leuk nieuws voor de fans: er staat namelijk een uitbreiding op de planning. Maak kennis met ‘Echoes of the Eye’.

Deze uitbreiding werd aangekondigd middels een bericht op het PlayStation Blog en hier werd ook een kort woordje uitleg gegeven over het proces achter deze beslissing. De basisgame biedt immers een afgeronde ervaring, waardoor DLC eigenlijk overbodig is. De makers wilden voor hun volgende project echter iets uitproberen dat niet zo groot is als Outer Wilds zelf, om zo te groeien als ontwikkelaar, vandaar de beslissing om een uitbreiding te maken wat enigszins een veilige route is.

Veel info over de uitbreiding hebben we nog niet, maar de makers verklappen wel al dat ze risico’s willen nemen met het verhaal en dat playtesters alleszins positief zijn over het huidige resultaat. Echoes of the Eye verschijnt op 28 september, bekijk de trailer hieronder.