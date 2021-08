De eerste ‘technical test’ voor Halo: Infinite is live gegaan voor Halo Insiders en daarmee kunnen leden voor het eerst met de game aan de slag. In de client blijkt echter wat informatie te zitten die er niet in had moeten zitten en daarom heeft ontwikkelaar 343 Industries een waarschuwing uit laten gaan.

In de bestanden van de game is informatie te vinden over de campagne van Halo: Infinite en daarin zitten details die onder de noemer spoilers vallen. Vanzelfsprekend zijn dataminers bezig met de bestanden van de game om er meer informatie uit te halen, waardoor er dus informatie op het web kan belanden wat niet helemaal de bedoeling is.

Zodoende heeft de ontwikkelaar dus een waarschuwing uit laten gaan dat je wat voorzichtig moet zijn in het lezen van Halo: Infinite informatie, want wat er rondgaat omschrijft een vrij grote twist in het verhaal en het zou zonde zijn als je dat al op voorhand weet.

Zo zegt Joseph Staten, project lead, over het foutje:

“We unintentionally included a small number of Halo: Infinite campaign files in the tech preview build. Unfortunately, these files contain spoilers. Leaks like this are painful for the dev team and can ruin the campaign experience for everyone. So please, keep your eyes peeled for spoilers, and don’t spread them if you see them.”