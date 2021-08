Microsoft heeft vanmiddag een nieuwe kleurstelling voor de Xbox controller aangekondigd: Aqua Shift Special Edition. Deze controller is geheel in het blauw, waarbij de kleurstelling van donker naar licht naar donker gaat en tevens zijn alle additionele knoppen in die kleuren. Ook de facebuttons.

Dit is trouwens de eerste controller in een reeks van Special Editions en deze komt met zijgrepen van rubber die weer binnen het blauw een eigen kleurstelling kennen. Voor de rest is de controller vergelijkbaar met de standaard draadloze controller die bij de Xbox Series X|S geleverd wordt.

Deze controller is vanaf 31 augustus verkrijgbaar voor € 64,99 en je kunt een pre-order via de Xbox website plaatsen, zie hier.